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В России     27.04.2023 23:21

Владимир Путин посетил индустриальный парк «Руднёво» входящий в «Технополис Москва»

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Теги:  БПЛА  Руднево  Технополис Москва  Путин  Собянин 

27 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин в сопровождении мэра столицы Сергея Собянина посетил новый индустриальный парк «Руднёво», входящий в состав особой экономической зоны «Технополис Москва», ознакомился с ходом строительства промышленной зоны, побывал в цехе производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), осмотрел макет индустриального парка. Об этом сообщила Пресс-служба Президента Российской Федерации.

Главе государства представили также выставку производителей и эксплуатантов беспилотных авиационных систем.

По окончании осмотра Владимир Путин принял участие в презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем.

На промышленной площадке свои мощности развернут 17 компаний, большая часть из которых будет выпускать БПЛА, в том числе для нужд народного хозяйства, Минсельхоза.

Федеральный центр беспилотных авиационных систем создается совместно с Минпромторгом и объединит ведущих российских разработчиков и производителей, которые сосредоточатся на разработке и создании новых моделей беспилотных летательных аппаратов, совершенствовании авионики — написал Мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Фото - сайт kremlin.ru


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Теги: 
БПЛА  Руднево  Технополис Москва  Путин  Собянин 

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