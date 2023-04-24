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В России
27.04.2023, 23:21
Владимир Путин посетил индустриальный парк «Руднёво» входящий в «Технополис Москва»
27 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин в сопровождении мэра столицы Сергея Собянина посетил нов...
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В России
26.04.2023, 12:14
Риски совершения диверсий и терактов в России существенно возросли - Генпрокурор
26 апреля. Mossovetinfo.ru - Генеральный прокурор Игорь Краснов в среду заявил о существенно возросших рисках диверси...
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В России
24.04.2023, 14:36
Севастополь пытались атаковать "тремя безэкипажными быстроходными катерами" - Минобороны
24 апреля. Mossovetinfo.ru - По сообщению Минобороны России, "сегодня около 3-х часов 30-ти минут мск киевским режимом бы...