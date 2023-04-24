Владимир Путин посетил индустриальный парк «Руднёво» входящий в «Технополис Москва»

27 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин в сопровождении мэра столицы Сергея Собянина посетил новый индустриальный парк «Руднёво», входящий в состав особой экономической зоны «Технополис Москва», ознакомился с ходом строительства промышленной зоны, побывал в цехе производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), осмотрел макет индустриального парка. Об этом сообщила Пресс-служба Президента Российской Федерации.



Главе государства представили также выставку производителей и эксплуатантов беспилотных авиационных систем.



По окончании осмотра Владимир Путин принял участие в презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем.



На промышленной площадке свои мощности развернут 17 компаний, большая часть из которых будет выпускать БПЛА, в том числе для нужд народного хозяйства, Минсельхоза.



Федеральный центр беспилотных авиационных систем создается совместно с Минпромторгом и объединит ведущих российских разработчиков и производителей, которые сосредоточатся на разработке и создании новых моделей беспилотных летательных аппаратов, совершенствовании авионики — написал Мэр Москвы в своем Telegram-канале.



Фото - сайт kremlin.ru