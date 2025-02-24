13 марта — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин провёл совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой, Ве...

26 февраля— Mossovetinfo.ru — С 1 марта 2025 года вступает в силу новый закон, предусматривающий изменение порядка реги...