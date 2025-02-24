13 марта — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин провёл совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой, Верховный Главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России – первого заместителя Министра обороны Валерия Герасимова. Об этом сообщает сайт Кремля
Группировка ВСУ в Курской области окружена, изолирована, идет ее планомерное уничтожение, сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину.
«Подразделения группировки войск «Север» продолжают операцию по уничтожению противника на территории Курской области. Всего в ходе наступательных действий освобождено более 1100 квадратных километров территории, что составляет более 86 процентов от площади, ранее занятой противником», - сообщил Герасимов.
Герасимов также сообщил, что «За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 67 тысяч военнослужащих – это наиболее подготовленные и высокомобильные, высокомотивированные подразделения вооружённых сил Украины и также формирование иностранных наёмников».
Начальник Генштаба ВС России «особо отметил» - «героические действия сводного штурмового подразделения добровольческого отряда «Ветераны», а также личного состава, которые входили в этот сводный штурмовой отряд, 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка, отряда специального назначения «Ахмат». Штурмовики этого сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри неё расстояние около 15 километров и вышли в глубине боевых порядков группировки вооружённых сил Украины. Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свёртыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области».
Герасимов также сообщил, что «На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, где продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зону безопасности. Украинские военнослужащие, видя бесперспективность дальнейшего сопротивления, начали активно сдаваться. Взято в плен 430 боевиков».
В.Путин также отметил ряд подразделений, которые к него «на слуху»:
«Это 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 106-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 11-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада и 83-я гвардейская десантно-штурмовая бригада, 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии, 155-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 177-й гвардейский отдельный полк морской пехоты Каспийской флотилии, 34-я гвардейская мотострелковая бригада – в последнее время, в последнюю неделю, наверное, она действовала особенно активно, 22-й мотострелковый полк 72-й мотострелковой дивизии, 1220-й мотострелковый полк 3-й мотострелковой дивизии и уже прозвучавший здесь спецназ «Ахмат», добровольческое формирование «Ветераны», которое отличается особой дерзостью и эффективностью, и всех, кто действовал вместе с ними». «Хотел бы поблагодарить и руководство главного оперативного управления Генерального штаба за проделанную работу», - также сказал Путин.
Президент России и Верховный Главнокомандующий обратил внимание на следующее:
- людей «которые находятся на территории Курской области, совершают здесь преступления против гражданского населения, противодействуют нашим Вооружённым Силам, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с законами Российской Федерации являются террористами. Так их действия квалифицирует Генеральная прокуратура России, и именно по этим статьям, «терроризм», возбуждено против них уголовное дело Следственным комитетом Российской Федерации»;
- «хочу напомнить также и о том, что иностранные наёмники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными.
Верховный Главнокомандующий просил «передать слова благодарности всему личному составу за то, что было сделано в последнее время». «Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут безусловно исполнены и территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от противника», - также сказал Путин.
Также накануне Минобороны сообщило, что министерством разработан проект постановления Правительства РФ, определяющий порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки лицам, принимавшим в соответствии с решениями органов государственной власти ДНР, ЛНР участие в боевых действиях в составе вооруженных сил ДНР, НМ ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 г. и признанным в установленном порядке инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в связи с участием в боевых действиях.
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