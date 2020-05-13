13 мая. Mossovetinfo.ru – Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио губернатора Ненецкой автономной области Юрий Бездудный подписали меморандом о намерении объединить два региона.



Совещание по объединению регионов в один субъект России, прошло в среду, 12 мая, в Нарьян-Маре.



В настоящее время Ненецкий автономный округ выделен в отдельный субъект России, но одновременно является частью Архангельской области. При этом, на территории НАО, которая в 3,3 раза меньше территории Архангельской области, проживает всего 44 тысячи человек, в то время как на территории Архангельской области проживает 1,136 миллиона человек.