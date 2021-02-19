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В России     19.02.2021 16:22

Власти Крыма ввели режим угрозы ЧС на востоке полуострова

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Теги:  Крым  снегопад  ЧС 

19 февраля. Mossovetinfo.ru – Режим угрозы чрезвычайной ситуации введен в Керчи и прилегающих трех районах полуострова из-за снегопада, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера республики Евгения Кабанова.

Оперативные службы полуострова переведены в режим повышенной готовности.

По словам Кабанова, в Крыму не хватает уборочной техники, чтобы оперативно убирать снег, в связи с этим с 15:30 закрыта трасса «Таврида» на участке от Белогорска до Керчи, ведущий к Крымскому мосту. Сам Крымский мост закрыт для проезда транспорта с утра. Участок «Тавриды» от Белогорска до Симферополя будет доступен только для жителей муниципалитета.

Кабанов также сообщил, что Крымский мост будет закрыт для транспорта еще примерно 5 часов - до расчистки примыкающего участка трассы «Таврида».

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Теги: 
Крым  снегопад  ЧС 

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