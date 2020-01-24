24 января. Mossovetinfo.ru – Минфин и Центробанк продолжают прорабатывать вопросы, связанные с законопроектом о системе Гарантированного пенсионного продукта (ГПП), позволяющего человеку получить все накопленные пенсионные средства сразу, сообщают «Известия».



Для вступивших в ГПП граждан есть два варианта получения денег – получить пенсионный план, предусматривающий выплаты в течение многих лет, либо забрать все деньги сразу, уплатив, при этом НДФЛ. Однако, по мнению экспертов, уплата НДФЛ на накопленные средства означает уплату налога в том числе и на пенсионные взносы.



В связи с этим специалисты Минфина и Центробанка рассматривают вариант, при котором НДФЛ будет взиматься не со всей суммы, сформированной в системе ГПП, а только с инвестдохода, полученного от вложений пенсионных взносов граждан.



Во втором случае потери граждан могут существенно снизиться, однако данный подход может вызвать осложнения, так как негосударственный пенсионный фонд, в который производились отчисления, может уйти в минус, кроме того, человек может сменить НПФ, что вызовет сложности с определением размера инвестдохода, облагаемого налогом.



Планировалась, что новая система негосударственного пенсионного обеспечения ГПП начнет работать с 2021 года, однако представленный в октябре 2019 года проект вызвал много вопросов у ведомств и участников рынка. В связи с этим Минфин и Центробанк занялись доработкой проекта, а старт системы отложен до 2022 года.