28 марта. Mossovetinfo.ru – Правительство РФ рассматривает вариант остановки авиа и железнодорожного сообщения в стране в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.



Также рассматривается вариант введения ограничения передвижения людей по стране.



Президент России Владимир Путин ранее обратился к граждан и объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. С текстом обращения можно ознакомиться здесь.