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В России     19.05.2021 09:57

Водителям напомнили о грозящих летом штрафах до 500 тысяч рублей

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Теги:  автомобили  штрафы  природоохрана 

19 мая. Mossovetinfo.ru — Крупные штрафы грозят автомобилистам за передвижение на автомобилях в различных природных зонах, напоминает портал autonews.ru.

В 28 регионах России установлен особый противопожарный режим, когда людям в принципе запрещено посещать леса и разводить там костры. За нарушение противопожарного режима пешком или на машине полагается штраф в 4-5 тысяч рублей.

Также напоминается, что с 2021 года вступили в силу новые правила, по передвижению на автомобилях в водоохранных зонах. Теперь запрещается ездить по водоохранным зонам во всех местах, где нет твердого дорожного покрытия, то есть передвижение запрещено по любым не асфальтированным дорогам. За нарушение водителя оштрафуют на 4,5 тысячи рублей, а юрилическое лицо могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей. При этом, границы водоохранных зон зависят от размера водоема и составляют от 50 до 500 метров.

Также действуют строгие правила посещения особо охраняемых природных территорий: государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, а также дендрологических парков и ботанических садов.

Даже отсутствие ограждений и обозначений не является поводом для въезда в охраняемую зону, физические лица за такое нарушение могут быть оштрафованы на сумму до 5 тысяч рублей, юридические лица - на сумму до 500 тысяч рублей.


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Теги: 
автомобили  штрафы  природоохрана 

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