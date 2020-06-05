 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
В России     05.06.2020 14:48

ВОЗ предупредила об опасности отказа от вакцинации от COVID-19

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ВОЗ  коронавирус  вакцинация 

5 июня. Mossovetinfo.ru – Отказ граждан делать прививки от коронавируса будет иметь опасные последствия, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиту Вуйнович.

«Отказ от вакцинации при доступности самих вакцин опасен тем, что он может обратить вспять тот прогресс, который был достигнут в борьбе с болезнями, предупреждаемыми с помощью вакцин», - заявила Вуйнович.

Также Вуйнович отметила, что существующие настроения на отказ от вакцинации отражают общее нежелание некоторых людей делать прививки.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ВОЗ  коронавирус  вакцинация 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

14:55 В мире Чехия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата

14:48 В России ВОЗ предупредила об опасности отказа от вакцинации от COVID-19

13:58 Общество Умер актер Михаил Кокшенов

13:10 Происшествия В результате взрыва в квартире на юге Москвы погиб один человек

11:57 Общество В Москве 5 июня ожидаются грозовые дожди, град и сильный ветер

Актуальные материалы

16:00 Город (Москва и область) Информационные центры программы реновации возобновят работу 5 июня

16:56 Власть Путин согласился объявить режим ЧС федерального характера из-за разлива топлива в Норильске

17:38 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве

17:28 Город (Москва и область) График прогулок. Интерактивная карта

20:09 Власть Масочный режим усилят в Москве с 1 июня

09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву

11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»

14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт

18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая

13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность

12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции

12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление

19:24 Власть С 27 мая в Москве будут действовать только московские цифровые пропуска

17:48 Город (Москва и область) МФЦ Подмосковья могут возобновить работу 25 мая

14:31 Власть Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru