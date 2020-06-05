5 июня. Mossovetinfo.ru – Отказ граждан делать прививки от коронавируса будет иметь опасные последствия, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиту Вуйнович.



«Отказ от вакцинации при доступности самих вакцин опасен тем, что он может обратить вспять тот прогресс, который был достигнут в борьбе с болезнями, предупреждаемыми с помощью вакцин», - заявила Вуйнович.



Также Вуйнович отметила, что существующие настроения на отказ от вакцинации отражают общее нежелание некоторых людей делать прививки.



Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью.