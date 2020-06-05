Другие материалы
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В России
05.06.2020, 14:48
ВОЗ предупредила об опасности отказа от вакцинации от COVID-19
5 июня. Mossovetinfo.ru – Отказ граждан делать прививки от коронавируса будет иметь опасные последствия, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мел...
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В России
05.06.2020, 10:40
Почти 450 тысяч случаев коронавируса выявлено в России
5 июня. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 8 726 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Всего по стране за все время выявлено 449 834 случая во всех...
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В России
05.06.2020, 09:58
Для разных групп населения появятся разные вакцины от коронавируса – Роспотребнадзор
5 июня. Mossovetinfo.ru – Единой вакцины от коронавируса не будет, для разных групп населения появятся разные вакцины, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. «Будет ц...