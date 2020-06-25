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В России     25.06.2020 08:06

Возобновлять авиасообщение планируется начать со стран СНГ - СМИ

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Теги:  самолеты  авиация  авиасообщение 

25 июня. Mossovetinfo.ru – Начать возобновление международного авиасообщения планируется со стран СНГ. Об этом сообщает «Ъ». С таким предложением в правительство обратился глава Росавиации Александр Нерадько предложил Правительству

Полеты в страны дальнего зарубежья предложено открывать в индивидуальном порядке. При этом эксперты, которых цитирует издание, считают, что авиационное сообщение со странами дальнего зарубежья может быть закрыто еще долгое время – до конца лета или даже дольше.


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Теги: 
самолеты  авиация  авиасообщение 

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