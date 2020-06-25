25 июня. Mossovetinfo.ru – Начать возобновление международного авиасообщения планируется со стран СНГ. Об этом сообщает «Ъ». С таким предложением в правительство обратился глава Росавиации Александр Нерадько предложил Правительству



Полеты в страны дальнего зарубежья предложено открывать в индивидуальном порядке. При этом эксперты, которых цитирует издание, считают, что авиационное сообщение со странами дальнего зарубежья может быть закрыто еще долгое время – до конца лета или даже дольше.