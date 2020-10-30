30 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России зафиксировано 18 283 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Впервые с начала пандемии, суточный прирост заболевших превысил 18 тысяч человек. Предыдущий максимум был установлен днем ранее, когда за сутки заразилось 17 717 человек.



Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 14 519 человек, скончались 355 человек.



Всего с начала пандемии в России было зафиксировано 1 599 976 случаев заражения коронавирусом. 1 200 560 человек выздоровели, 27 656 человек скончались.