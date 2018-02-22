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В России     22.02.2018 19:44

Временные ограничения на поставку из Белоруссии молока ввел с 26 февраля Россельхознадзор

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Теги:  Россия  Беларуссия  продукция  Россельхознадзор  ввоз  ограничения 

22 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Временные ограничения на поставку из Белоруссии молока и некоторых видов молочной продукции введены с 26 февраля Россельхознадзором. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Также Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой рядом белорусских предприятий-поставщиков «в связи с выявлением подведомственными Россельхознадзору лабораториями нарушений ветеринарно-санитарных требований в продукции».

21 февраля «режим усиленного лабораторного контроля в отношении вырабатываемой продукции» был распространён на следующие белорусские предприятия:
1. ОАО «Белрыба» (выявление превышения предельного допустимого уровня мышьяка в икре);
2. УПП «Глубокский мясокомбинат» (выявление бактерий группы listeria monocytogenes в говядине);
3. ОАО «Молоко» (выявление остатков антибиотиков тетрациклиновой группы (хлортетрациклин) в сливках, остатков сульфаметазина в молоке концентрированном и наличия антгельминтиков (альбендазола сульфон) в сыворотке молочной концентрированной);
4. УПП «Полоцкий молочный комбинат» (выявление остатков сульфаметазина и ципрофлоксацина в молоке концентрированном);
5. ПУП «Калинковичский молочный комбинат» филиал Светлогорский (выявление превышения БГКП в сухом молоке (2 случая));
6. ООО Лунинецкое РАЙПО Филиал «Заготовительно-производственный комбинат «Полесье» (выявление превышения БГКП и КМАФАнМ в говядине );
7. ООО «Праймилк» (выявление превышения БГКП в сывороточном концентрате сухом (2 случая)).
Россельхознадзор также проинформировал компетентное ведомство Республики Беларусь о выявлении сухого молока в сливках, произведенных ОАО «Милкавита».

В дополнении к опубликованному, 21 февраля, перечню белорусских предприятий-поставщиков продукции животного происхождения, в отношении которой введен режим усиленного лабораторного контроля, Россельхознадзор сообщает, что по причине выявленных подведомственными лабораториями нарушений ветеринарно-санитарных вводит аналогичную меру контроля продукции, вырабатываемой еще шестью белорусскими предприятиями:
- ИООО «АРВИБЕЛАГРО» (выявление бактерий группы listeria monocytogenes в мясе птицы – 14.02.2018);
- ОАО «Борисовский мясокомбинат №1» (выявление бактерий группы listeria monocytogenes в полуфабрикате из говядины – 16.02.2018);
- ОАО «Молоко» (выявление превышения БГКП в твороге – 16.02.2018);
- ОАО «Оршанский молочный комбинат производственный цех Сенненский» (выявление превышения сульфаметазина в молоке сгущённом обезжиренном – 19.02.2018);
- ЗАО «Партнер и К» (выявление бактерий группы listeria monocytogenes в говядине охлаждённой – 16.02.2018);
- УПП «Полоцкий молочный комбинат» (выявление наличия сухого молока в молоке питьевом ультрапастеризованном – 19.02.2018).
Кроме того, Россельхознадзор проинформировал компетентную в области ветеринарии службу Республики Беларусь о выявлении остатков антибиотиков тетрациклиновой группы в готовой мясной продукции (2 случая) ИП «Инко-Фуд» ООО.

По результатам проведенного заместителем руководителя Россельхознадзора Н.А. Власовым совещания и обсуждения необходимости принятия мер в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в Российскую Федерацию, Россельхознадзор до проведения соответствующих переговоров с ветеринарной службой Республики Беларусь и урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции с 26 февраля 2018 года вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений:
- молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом;
- молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых;
- сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой;
- концентрата сывороточного и молочного белка.

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Теги: 
Россия  Беларуссия  продукция  Россельхознадзор  ввоз  ограничения 

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