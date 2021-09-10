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В России     10.09.2021 15:31

ВС РФ обязал проверять, добровольно ли увольняются работники, написавшие заявление об увольнении

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Теги:  Верховный суд  увольнение  проверка 

10 сентября. Mossovetinfo.ru – Верховный суд России обязал нижестоящие инстанции тщательно проверять, добровольно ли увольняющиеся работники подали заявления об уходе, сообщает «Российская газета».

Особое внимание судьи должны обращать на факты травли сотрудника, которого начальство решило уволить с работы.

В качестве примера приводится случай на одном из оборонных предприятий Дальнего Востока. Руководитель сделал замечание о неубранном рабочем месте одному из инженеров-лаборантов. В результате возник конфликт, который перерос в драку. В ходе драки инженер-лаборант получил ушиб грудной клетки и сотрясение мозга.

Руководство предприятия составило акт о «несчастном случае на производстве». Нанесший лаборанту побои руководитель был оштрафован на 5 тысяч рублей.

При этом, пострадавший лаборант, согласно заключению врачей, нуждался в исключении сроком на один год работ, связанных с физическими нагрузками, подъемом тяжестей более 5 кг, вынужденной статичной позой, пребыванием в положении сидя, стоя - до шести часов, переохлаждением.

В результате он подал заявление об уходе по состоянию здоровья и по причине создания ему невыносимых условий труда со стороны руководства, невозможностью выполнения им своих трудовых обязанностей.

Руководство удовлетворило заявление, однако в приказе об увольнении сформулировало причину как «увольнение по собственному желанию».

Вместе с этим сотруднику выставили счет на 152,9 тысячи рублей за профессиональное обучение, которое он прошел примерно за год до драки. По контракту работник был обязан отработать определенный срок или возместить заводу расходы, если решит уйти раньше.

Лаборант подал иск, однако суды нижестоящих инстанций его отклонили. Верховный суд принял решение отменить все решения нижестоящих судов и вернуть дело на новое рассмотрение.

Верховный суд указал, что необходимо тщательно проверить все факты и установить, действительно ли сотрудник уволился по собственному желанию, или его увольнение произошло под давлением.

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Теги: 
Верховный суд  увольнение  проверка 

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