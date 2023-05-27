Другие материалы
-
В России
30.05.2023, 09:38
Все восемь беспилотников Киева, атаковавших Москву, поражены — Минобороны
30 мая — Mossovetinfo.ru — Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летатель...
-
В России
28.05.2023, 08:40
В приграничных районах Белгородской области досрочно завершен учебный год - губернатор
28 мая — Mossovetinfo.ru — Для обеспечения безопасности детей во всех приграничных муниципалитетах Белгородской об...
-
В России
27.05.2023, 08:11
Ипотека с 1 июня 2023 года станет менее доступной из-за повышения минимального первоначального взноса
27 мая — Mossovetinfo.ru — 1 июня 2023 года вступают в силу новый порядок применения надбавок к коэффициентам риска и...