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В России     30.05.2023 09:38

Все восемь беспилотников Киева, атаковавших Москву, поражены — Минобороны

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Теги:  Минобороны  БПЛА  беспилотники  атака  Панцирь-С  Москва  Московская область  беспилотные летательные аппараты  поражены. Киев  Украина 

30 мая — Mossovetinfo.ru — Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва, все восемь беспилотников атаковавших столицу России, поражены — сообщает Минобороны.

"В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены.

Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей.

Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье", — сообщает Минобороны.

Ранее, 30 мая утром, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях в Москве произошли незначительные повреждения, на данный момент в результате атак БПЛА в Москве никто серьезно не пострадал.

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Теги: 
Минобороны  БПЛА  беспилотники  атака  Панцирь-С  Москва  Московская область  беспилотные летательные аппараты  поражены. Киев  Украина 

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