Другие материалы
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В России
16.01.2020, 14:40
Всенародное голосование по поправкам в Конституцию проведут до 1 мая - СМИ
16 января. Mossovetinfo.ru – Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести до 1 мая 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете Федерации. В настояще...
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В России
16.01.2020, 12:13
Почти три четверти россиян планируют сменить работу в 2020 году - опрос
16 января. Mossovetinfo.ru – Почти три четверти россиян планируют сменить работу в 2020 году, следует из данных опроса, проведенного сервисом «Работа.ру». В общей сложности работу сменить соб...
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В России
15.01.2020, 11:29
У ряда российских банков могут возникнуть проблемы из-за прекращения поддержки Windows 7
15 января. Mossovetinfo.ru – Отмена технической поддержки операционных систем Windows 7 и Windows Server 2008 может создать проблемы ряду российских банков, сообщает «Коммерсантъ». Несмотря ...