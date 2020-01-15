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В России     16.01.2020 14:40

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию проведут до 1 мая - СМИ

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Теги:  Конституция  поправки  голосование 

16 января. Mossovetinfo.ru – Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести до 1 мая 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете Федерации.

В настоящее время разрабатывается порядок проведения голосования.

В ходе обращения с послание к Федеральному собранию 15 января, президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию страны. При этом, президент подчеркнул, что поправки в Конституцию могут быть внесены только после всенародного обсуждения.

Источник также сообщил, что законопроекты по предложенным поправкам в Конституцию планируется внести в Госдуму в феврале-марте 2020 года.


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Теги: 
Конституция  поправки  голосование 

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