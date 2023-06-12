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В России     16.06.2023 11:19

Встреча Путина с африканскими лидерами, работающими в пятницу в Киеве, - запланирована на субботу

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Теги:  Россия  Украина  Африка  план  инициатива  Путин  встреча  Киев  Санкт-Петербург 

16 июня — Mossovetinfo.ru — В субботу, 17 июня, в Санкт-Петербурге состоится встреча с африканскими лидерами в которой, помимо президента России Владимира Путина, со стороны России будут принимать участие руководитель МИД Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков, — по итогам встречи журналистам расскажут об основных ее параметрах, — сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о составе участников встречи представитель Кремля, — передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в субботу у Путина запланирована встреча с представителями африканских государств. Как отмечал Ушаков, на встрече речь пойдет в том числе об украинском урегулировании и зерновой сделке.

Африканская делегация уже приехала в Киев. Украину с визитом 16 июня посещают:
— Президента ЮАР Сирила Рамафос;
— Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули;
— Президент Замбии Хакаинде Хичиллема;
— Президент Сенегала Маки Салл;
— Президент Коморских Островов Азали Ассумани, который сейчас возглавляет Африканский Союз;
— Министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго.

Частью африканского мирного плана станет предложение к России отвести войска в обмен на ослабление санкций, сообщает Reuters. Также другие "меры доверия", которые предлагают африканские лидеры, включают приостановку действия ордера Международного уголовного суда на арест Владимира Путина, а также вывод российского тактического ядерного оружия из Беларуси.

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Теги: 
Россия  Украина  Африка  план  инициатива  Путин  встреча  Киев  Санкт-Петербург 

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