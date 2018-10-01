1 октября. Mossovetinfo.ru – С 1 октября вступили в силу положения «закона Яровой» в части хранения интернет-трафика пользователей.



Теперь операторы связи обязаны хранить весь интернет-трафик пользователей за последние 30 суток в течение шести месяцев. Хранить данные операторы обязаны на территории России.



Пакет антитеррористических законов, известный как «закон Яровой» был подписан президентом России Владимиром Путиным 7 июля 2016 года. С 1 июля 2018 года вступили в силу те положения, которые обязывают операторов связи хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев. С 1 октября операторы обязаны хранить весь интернет-трафик пользователей.