1 октября. Mossovetinfo.ru – С 1 октября вступили в силу положения «закона Яровой» в части хранения интернет-трафика пользователей.
Теперь операторы связи обязаны хранить весь интернет-трафик пользователей за последние 30 суток в течение шести месяцев. Хранить данные операторы обязаны на территории России.
Пакет антитеррористических законов, известный как «закон Яровой» был подписан президентом России Владимиром Путиным 7 июля 2016 года. С 1 июля 2018 года вступили в силу те положения, которые обязывают операторов связи хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев. С 1 октября операторы обязаны хранить весь интернет-трафик пользователей.
08:58 Город (Москва и область) Почти 100% полуэкспрессных автобусных рейсов в Москве выполняются по расписанию
08:42 В России Вступили в силу положения «закона Яровой» в части хранения интернет-трафика
08:22 Город (Москва и область) В Москве с 1 октября завершился сезон фонтанов
08:14 Общество Какая погода будет в Москве 1 октября
21:12 Происшествия СК проверит информацию о водителе, не пропустившем в Москве скорую помощь
18:31 Город (Москва и область) Собянин призвал депутатов Мосгордумы принять активное участие в развитии программы «Мой район»
10:01 Город (Москва и область) В московских поликлиниках медкарты оснастят радиометками
09:07 Город (Москва и область) Представителем мэра Москвы в Мосгордуме стала Наталья Сергунина
08:55 Город (Москва и область) В Москве реорганизованы два департамента
12:45 Город (Москва и область) Собянин внес в Мосгордуму законопроект о поддержке москвичей старше 50 лет
14:06 Город (Москва и область) Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства Москвы
13:58 Город (Москва и область) Анастасия Ракова назначена вице-мэром Москвы по вопросам социального развития