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В России     26.02.2018 12:57

Введенные против России санкции останутся навсегда - Рогозин

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Теги:  Рогозин  санкции  ВПК  Роскосмос  мнение 

26 февраля. /Mossovetinfo.ru/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что введенные против России ограничительные меры останутся навсегда.

«— Навсегда. Возрождение национального самосознания России обычно приводит и к быстрому росту ее физических сил. На уровне инстинкта на Западе это никогда никому не нравилось. Санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми. Потому для нас санкции — это шанс проявить лучшие черты нашего национального характера», - сказал Рогозин.

В интервью Дмитрий Рогозин рассказал также о планах по перевооружению армии, развитию Арктики и освоению космоса.

Чтобы вернуть мировое лидерство в космосе, по мнению Рогозина: «Нужно немедленно сформировать профильные холдинги, избавиться от параллелизма и дублирования работ, выдвинуть на первый план молодых специалистов-технарей. Элитой отрасли должны стать они, а не менеджеры «общего профиля». В руководстве Роскосмоса должна быть сформирована прямая управленческая вертикаль предприятиями, то есть управлять надо не акциями предприятий, а самим развитием производства».

«К 2021 году доля современных вооружений и техники в войсках вырастет до 70%», - сказал Рогозин.

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Теги: 
Рогозин  санкции  ВПК  Роскосмос  мнение 

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