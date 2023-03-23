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В России
29.03.2023, 16:29
Вылов биоресурсов в РФ с начала года вырос на 12%, до 1,37 млн тонн - Росрыболовство
29 марта. Mossovetinfo.ru - К 29 марта российские рыбаки добыли более 1,37 млн тонн биоресурсов - на 12% выше уровня аналоги...
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В России
23.03.2023, 17:42
Россия перенаправила экспорт нефти и нефтепродуктов, проблем с реализацией нет - вице-премьер Новак
23 марта. Mossovetinfo.ru - Россия перенаправила экспорт нефти и нефтепродуктов в дружественные страны "которые не вв...
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В России
23.03.2023, 17:17
Возможны новые меры поддержки в рамках ипотечных программ - Хуснуллин
23 марта, - Mossovetinfo.ru - Возможны новые меры поддержки в рамках ипотечных программ, сообщил журналистам вице-прем...