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В России     29.03.2023 16:29

Вылов биоресурсов в РФ с начала года вырос на 12%, до 1,37 млн тонн - Росрыболовство

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Теги:  Росрыболовство  рыба  биоресурсы  вылов 

29 марта. Mossovetinfo.ru - К 29 марта российские рыбаки добыли более 1,37 млн тонн биоресурсов - на 12% выше уровня аналогичного периода 2022 года, говорится в сообщении Росрыболовства. Ранее сообщалось, всего за минувший, 2022 год, вылов рыбы составил 4,9 млн тонн.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне общий вылов составил 1,09 млн тонн, что на 13,5% больше показателя прошлого года. В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне объем добычи увеличился на 25,5% и достиг 26 тыс. тонн.

Также с начала года выловлено: в Северном рыбохозяйственном бассейне - 120,3 тыс. тонн; в Западном рыбохозяйственном бассейне - 27,2 тыс. тонн; в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне - 9 тыс. тонн биоресурсов.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объем добычи российским флотом составил 92 тыс. тонн.

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Теги: 
Росрыболовство  рыба  биоресурсы  вылов 

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