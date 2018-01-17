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В России     17.01.2018 12:32

«Яндекс» запустил сервис для поиска попутчиков

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Теги:  Яндекс  попутчики  поездки 

17 января. Mossovetinfo.ru - Компания «Яндекс» запустила сервис для поиска попутчиков. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Пилотный проект запущен в Ростовской области и Краснодарском крае. Сейчас воспользоваться сервисом можно через приложение «Яндекс.Навигатор». Позже у сервиса появится собственное приложение.

Попутчика можно искать на поездки расстоянием от 10 километров. В «Яндексе» отметили, что сервис будет полезен тем, кто хочет попасть на другой конец города или ездит на работу или учебу из пригорода.

Водитель или пассажир должен построить маршрут, после чего сервис найдет подходящего попутчика и предложит сумму компенсации водителю. Кроме того, попутчики могут договориться о сумме сами.

Отмечается, что сервис позволит компенсировать расходы на поездку, но не заработать.

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Карта места

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Теги: 
Яндекс  попутчики  поездки 

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