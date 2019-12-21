21 декабря. Mossovetinfo.ru – Пенсию за январь начнут перечислять на банковские карты с 30 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.



Пенсионерам, которые получают выплаты через «Почту России» доставка пенсий будет организована с 3 января.



Также сообщается, что неработающие пенсионеры получат уже проиндексированную пенсию. Ранее сообщалось, что страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года на 6,6% и составят в среднем 16,4 тысячи рублей.