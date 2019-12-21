21 декабря. Mossovetinfo.ru – Пенсию за январь начнут перечислять на банковские карты с 30 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.
Пенсионерам, которые получают выплаты через «Почту России» доставка пенсий будет организована с 3 января.
Также сообщается, что неработающие пенсионеры получат уже проиндексированную пенсию. Ранее сообщалось, что страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года на 6,6% и составят в среднем 16,4 тысячи рублей.
12:06 В России Январская пенсия поступит на банковские карты 30 декабря
11:52 Город (Москва и область) До конца года на станциях МЦД установят еще 800 элементов навигации
17:57 В России В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
15:44 Город (Москва и область) Бесплатный автобус будет ходить в районе «Лужников» с 20 декабря по 9 января
15:04 Город (Москва и область) Дом по программе реновации ведут в строй в Черемушках в 2020 году
13:55 Власть Собянин: нынешняя программа реновации является логичным продолжением программы Лужкова
13:39 Власть Мосгордума стала более разнообразной после выборов 2019 года - Собянин
09:10 Город (Москва и область) Власти Москвы определили 73 площадки для строительства по реновации на месте старых домов
16:48 Общество Около половины россиян не хотят переводить трудовые книжки в электронный формат
18:50 Происшествия Причину смерти журналиста Виноградова установят после вскрытия и тестов – Депздрав