Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     21.12.2019 12:06

Январская пенсия поступит на банковские карты 30 декабря

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ПФР  пенсии 

21 декабря. Mossovetinfo.ru – Пенсию за январь начнут перечислять на банковские карты с 30 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.

Пенсионерам, которые получают выплаты через «Почту России» доставка пенсий будет организована с 3 января.

Также сообщается, что неработающие пенсионеры получат уже проиндексированную пенсию. Ранее сообщалось, что страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года на 6,6% и составят в среднем 16,4 тысячи рублей.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ПФР  пенсии 

Возврат к списку

Лента новостей

12:06 В России Январская пенсия поступит на банковские карты 30 декабря

11:52 Город (Москва и область) До конца года на станциях МЦД установят еще 800 элементов навигации

17:57 В России В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

15:44 Город (Москва и область) Бесплатный автобус будет ходить в районе «Лужников» с 20 декабря по 9 января

15:04 Город (Москва и область) Дом по программе реновации ведут в строй в Черемушках в 2020 году

Актуальные материалы

13:55 Власть Собянин: нынешняя программа реновации является логичным продолжением программы Лужкова

13:39 Власть Мосгордума стала более разнообразной после выборов 2019 года - Собянин

09:10 Город (Москва и область) Власти Москвы определили 73 площадки для строительства по реновации на месте старых домов

16:48 Общество Около половины россиян не хотят переводить трудовые книжки в электронный формат

18:50 Происшествия Причину смерти журналиста Виноградова установят после вскрытия и тестов – Депздрав

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru