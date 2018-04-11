За прием мусора из Москвы Ярославской области предложили 500 млн рублей

11 апреля. Mossovetinfo.ru - Власти Ярославской области рассчитывают получить бюджетный трансферт в размере 500 миллионов рублей, который поступит в регион в случае принятия положительного решения о приеме «из Москвы» в течение года ежедневно 500 тонн ТБО полигона «Скоково». Об этом, по информации сайта правительства региона, на брифинге 11 апреля сообщили заместитель губернатора Андрей Шабалин и заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. Правительство Москвы вышло к руководителям соседних регионов, в том числе и Ярославской области с просьбой о помощи с размещением твердых бытовых отходов из-за сложившейся не простой ситуацией в этом вопросе в Московском регионе, - отмечается в сообщении.



«Сегодня мы рассматриваем вопрос размещения в течение одного года отходов из Москвы в объеме до 500 тонн в день, порядка 200 тысяч тонн. В общей сложности доля ввезенного мусора может занять лишь 4 процента от остаточной мощности полигона «Скоково»», - сообщил Роман Колесов.



В случае принятия положительного решения о приеме ТБО из Москвы в Ярославской области, ожидаемый бюджетный трансферт в размере 500 миллионов рублей будет направлен на модернизацию полигона «Скоково», а также на мероприятия по повышению экологической безопасности Ярославской области, - сообщают власти региона.



В ближайшую неделю вопрос возможного размещения в Ярославской области твердых коммунальных отходов из Москвы будет рассмотрен на заседаниях Общественной палаты и областной Думы.



