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В России     11.04.2018 21:00

За прием мусора из Москвы Ярославской области предложили 500 млн рублей

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Теги:  Москва  мусор  ТБО  бюджет  Ярославская область  полигон  Скоково 

11 апреля. Mossovetinfo.ru - Власти Ярославской области рассчитывают получить бюджетный трансферт в размере 500 миллионов рублей, который поступит в регион в случае принятия положительного решения о приеме «из Москвы» в течение года ежедневно 500 тонн ТБО полигона «Скоково». Об этом, по информации сайта правительства региона,  на брифинге 11 апреля сообщили заместитель губернатора Андрей Шабалин и заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. Правительство Москвы вышло к руководителям соседних регионов, в том числе и Ярославской области с просьбой о помощи с размещением твердых бытовых отходов из-за сложившейся не простой ситуацией в этом вопросе в Московском регионе, - отмечается в сообщении.

 «Сегодня мы рассматриваем вопрос размещения в течение одного года отходов из Москвы в объеме до 500 тонн в день, порядка 200 тысяч тонн. В общей сложности доля ввезенного мусора может занять лишь 4 процента от остаточной мощности полигона «Скоково»», - сообщил Роман Колесов. 

В случае принятия положительного решения о приеме ТБО из Москвы в Ярославской области, ожидаемый бюджетный трансферт в размере 500 миллионов рублей будет направлен на модернизацию полигона «Скоково», а также на мероприятия по повышению экологической безопасности Ярославской области, - сообщают власти региона.

В ближайшую неделю вопрос возможного размещения в Ярославской области твердых коммунальных отходов из Москвы будет рассмотрен на заседаниях Общественной палаты и областной Думы.


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Теги: 
Москва  мусор  ТБО  бюджет  Ярославская область  полигон  Скоково 

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