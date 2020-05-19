19 мая. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России было проведено 205,3 тысячи тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



В общей сложности, с начала пандемии в стране проведено уже 7 352 316 тестов на коронавирус.



Под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие заражения в России остаются 267 633 человека.