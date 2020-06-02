2 июня. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 8 863 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Всего по стране за все время выявлен 423 741 случай во всех регионах. На данный момент заражены коронавирусом 231 719 человек.
За сутки вылечились 11 108 человек, всего вылечились 186 985 человек. За сутки умерло 182 человека. За весь период скончались 5 037 человек.
В России проведено уже более 11,1 миллиона тестов на коронавирус, за последние сутки проведено 228,5 тысячи тестов. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в стране находится 304 657 человек.
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