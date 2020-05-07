7 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтвержден 11 231 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в России зафиксировано 177 160 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 23 803 человека. Умерло 1 625 человек.



В Москве подтверждено 92 676 случаев заболевания.