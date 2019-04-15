Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     15.04.2019 13:08

Заболеваемость гриппом в России за год сократилась на четверть

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Роспотребнадзор  вакцинация  грипп 

15 апреля. Mossovetinfo.ru – Заболеваемость гриппом в России в 2018 году снизилась на 24,5%, по сравнению с показателями 2017 года, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Глава ведомства Анна Попова сообщила, что в 2018 году вакцинация против гриппа достигла рекордных показателей – всего было привито 49% населения страны, в том числе 17,8 миллиона детей.

Попова отметила, что результативность вакцинации наглядно подтверждается цифрами – с 1997 года уровень заболеваемости гриппом в России снизился в 200 раз.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Роспотребнадзор  вакцинация  грипп 

Возврат к списку

Лента новостей

13:19 Происшествия Задержан подозреваемый в попытке изнасилования на западе Москвы

13:08 В России Заболеваемость гриппом в России за год сократилась на четверть

12:17 Город (Москва и область) На участие в проекте «Музыка в метро» подано более 1,5 тысячи заявок

11:25 Город (Москва и область) В «Лужниках» построят пять новых кафе

10:46 Город (Москва и область) МЭШ запустила сервис самоподготовки к итоговым контрольным

Актуальные материалы

22:14 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 15 по 21 апреля

20:11 Происшествия Москвичи могут обратиться в следственный комитет через соцсеть

09:21 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно

12:51 Город (Москва и область) Более 25 тысяч заявок подано на московскую предпринимательскую премию «Прорыв года»

09:14 Город (Москва и область) Некоторые коммерческие маршруты общественного транспорта в Подмосковье переведут в социальные

09:03 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы с 14 апреля будут работать все дни недели

08:42 Общество Состав Общественной палаты Москвы III созыва

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru