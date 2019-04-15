15 апреля. Mossovetinfo.ru – Заболеваемость гриппом в России в 2018 году снизилась на 24,5%, по сравнению с показателями 2017 года, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Глава ведомства Анна Попова сообщила, что в 2018 году вакцинация против гриппа достигла рекордных показателей – всего было привито 49% населения страны, в том числе 17,8 миллиона детей.
Попова отметила, что результативность вакцинации наглядно подтверждается цифрами – с 1997 года уровень заболеваемости гриппом в России снизился в 200 раз.
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