15 апреля. Mossovetinfo.ru – Заболеваемость гриппом в России в 2018 году снизилась на 24,5%, по сравнению с показателями 2017 года, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



Глава ведомства Анна Попова сообщила, что в 2018 году вакцинация против гриппа достигла рекордных показателей – всего было привито 49% населения страны, в том числе 17,8 миллиона детей.



Попова отметила, что результативность вакцинации наглядно подтверждается цифрами – с 1997 года уровень заболеваемости гриппом в России снизился в 200 раз.