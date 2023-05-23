Загранпаспорт, который гражданин не сдал при запрете на выезд за границу, будет признан недействительным

23 мая — Mossovetinfo.ru — Госдума приняла во вторник в третьем, заключительном чтении законопроект, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными.



В Госдуме одобрили изменения в законе «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», позволяющие изымать паспорта в случае, если у проверяющих возникнут сомнения в их подлинности и действительности бланка паспорта.



Также гражданин, получивший повестку из военкомата, в течение 5 дней он должен передать на хранение свой загранпаспорт в миграционный отдел МВД.



Загранпаспорт, который гражданин не сдал при запрете на выезд за границу, будет признан недействительным в соответствии с новой статьей, устанавливающей основания для признания российских загранпаспортов недействительными.



Статья об основаниях недействительности паспорта, дипломатического паспорта или служебного паспорта устанавливает, что такими основаниями будут считаться — утрата паспорта, изменение владельцем паспорта в установленном порядке фамилии, имени, отчества, сведений о дате или месте рождения, изменение пола, истечение срока действия паспорта, смерть владельца паспорта, непередача без уважительной причины паспорта гражданином РФ, право которого на выезд из страны ограничено, на хранение в уполномоченные орган или организацию.