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В России     18.05.2023 13:15

Закон о беззаявительном назначении социальных и страховых пенсий принят Госдумой

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Теги:  пенсии  назначение  порядок  Госдума  закон 

18 мая - Mossovetinfo.ru - Закон о беззаявительном назначении социальных и страховых пенсий по случаю потери кормильца детям, оба родителя которых неизвестны, принят в третьем, окончательном чтении, Государственной думой, сообщается на официальном сайте нижней палаты.

Несовершеннолетним детям умершего кормильца пенсия будет назначаться в сокращенные сроки - не позднее пяти рабочих дней со дня известия о смерти из федерального регистра сведений о населении.

Кроме того, устанавливается беззаявительный порядок перерасчета фиксированной выплаты к пенсии за стаж в районах Крайнего Севера и в сельском хозяйстве.

Положения закона о беззаявительном порядке назначения и перерасчета указанных пенсий и выплат вступят в силу с 1 января 2024 года.

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Теги: 
пенсии  назначение  порядок  Госдума  закон 

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