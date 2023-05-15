Закон о беззаявительном назначении социальных и страховых пенсий принят Госдумой

18 мая - Mossovetinfo.ru - Закон о беззаявительном назначении социальных и страховых пенсий по случаю потери кормильца детям, оба родителя которых неизвестны, принят в третьем, окончательном чтении, Государственной думой, сообщается на официальном сайте нижней палаты.



Несовершеннолетним детям умершего кормильца пенсия будет назначаться в сокращенные сроки - не позднее пяти рабочих дней со дня известия о смерти из федерального регистра сведений о населении.



Кроме того, устанавливается беззаявительный порядок перерасчета фиксированной выплаты к пенсии за стаж в районах Крайнего Севера и в сельском хозяйстве.



Положения закона о беззаявительном порядке назначения и перерасчета указанных пенсий и выплат вступят в силу с 1 января 2024 года.