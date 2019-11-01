1 ноября. Mossovetinfo.ru – В России вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета, в случае его отключений от всемирной сети.



Согласно закону, в случае возникновения угроз безопасной работе российского сегмента интернета, управление сетью связи общего доступа в России будет брать на себя Роскомнадзор. Определять виды угроз и меры противодействия будет правительство страны. Также Кабмин будет определять случаи, при которых оператор связи имеет право не направлять трафик через технические средства противодействия угрозам.



Кроме того, в России будет создан Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, пульт которого, как сообщалось ранее, будет располагаться в главном радиочастотном центре в Москве. Вспомогательные центры появятся во всех федеральных округах. Операторы связи уже имеют подобные центры мониторинга, которые будут объединены в единую систему для обмена информации.



Принятие законы вызвало широкий общественный резонанс. Выражались сомнения, смогут ли российские граждане беспрепятственно пользоваться всемирной паутиной. Официальные лица и эксперты заверяют, что появление закона о суверенном рунете никак не скажется на пользователях, и российский сегмент интернета останется частью глобальной сети. Также введение закона не скажется на качестве связи.