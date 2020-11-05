5 ноября. Mossovetinfo.ru – В Госдуму внесен законопроект о неприкосновенности экс-президента, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.



Новый законопроект расширяет понятие неприкосновенности экс-президента. Теперь его нельзя будет привлечь к ответственности не только за деяния, совершенные на посту президента, но и за действия, совершенные в любое другое время.



Бывший президент не сможет быть задержан, арестован, подвергнут допросу, обыску или личному досмотру, не может быть привлечен к административной или уголовной ответственности.



При этом, как и ранее, экс-президент может быть лишен неприкосновенности. Однако, согласно действующему законодательству, бывшего президента могут лишить неприкосновенности в случае совершения им тяжкого преступления в период исполнения президентских полномочий, и эту процедуру должен инициировать в Госдуме председатель Следственного комитета, обратившись в Госдуму.



Согласно предлагаемому законопроекту, экс-президент может быть лишен неприкосновенности только в случае, если Госдума выдвинет против него обвинение в государственной изменен или в совершении тяжкого преступления. Обвинение должно быть подтверждено Верховным судом и заключением Конституционного суда. Принять решение должен Совет Федерации. При этом выдвинуть обвинение должно не менее трети депутатов Госдумы, за выдвижение обвинения должны проголосовать не менее двух третей депутатов, а за принятие решение СФ о лишении экс-президента неприкосновенности должны проголосовать не менее двух третей сенаторов.



Кроме того, Совфед должен принять решение о снятии неприкосновенности с экс-президента не позднее, чем в трехмесячный срок после выдвижения обвинения Госдумой. Если за три месяца Совфед не примет такого решения, обвинение будет считаться отклоненным.