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В России     05.11.2020 10:31

Законопроект о неприкосновенности экс-президента внесен в Госдуму

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Теги:  Госдума  законопроекты  президент  неприкосновенность 

5 ноября. Mossovetinfo.ru – В Госдуму внесен законопроект о неприкосновенности экс-президента, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

Новый законопроект расширяет понятие неприкосновенности экс-президента. Теперь его нельзя будет привлечь к ответственности не только за деяния, совершенные на посту президента, но и за действия, совершенные в любое другое время.

Бывший президент не сможет быть задержан, арестован, подвергнут допросу, обыску или личному досмотру, не может быть привлечен к административной или уголовной ответственности.

При этом, как и ранее, экс-президент может быть лишен неприкосновенности. Однако, согласно действующему законодательству, бывшего президента могут лишить неприкосновенности в случае совершения им тяжкого преступления в период исполнения президентских полномочий, и эту процедуру должен инициировать в Госдуме председатель Следственного комитета, обратившись в Госдуму.

Согласно предлагаемому законопроекту, экс-президент может быть лишен неприкосновенности только в случае, если Госдума выдвинет против него обвинение в государственной изменен или в совершении тяжкого преступления. Обвинение должно быть подтверждено Верховным судом и заключением Конституционного суда. Принять решение должен Совет Федерации. При этом выдвинуть обвинение должно не менее трети депутатов Госдумы, за выдвижение обвинения должны проголосовать не менее двух третей депутатов, а за принятие решение СФ о лишении экс-президента неприкосновенности должны проголосовать не менее двух третей сенаторов.

Кроме того, Совфед должен принять решение о снятии неприкосновенности с экс-президента не позднее, чем в трехмесячный срок после выдвижения обвинения Госдумой. Если за три месяца Совфед не примет такого решения, обвинение будет считаться отклоненным.


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Теги: 
Госдума  законопроекты  президент  неприкосновенность 

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