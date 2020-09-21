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В России     21.09.2020 16:54

Законопроект о всероссийской реновации жилья внесен в Госдуму

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Теги:  Госдума  законопроекты  снос  реновация 

21 сентября. Mossovetinfo.ru - В Госдуму внесен законопроект о всероссийском сносе жилья, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно законопроекту, региональные власти получат право сносить или реконструировать не только аварийное жилье, а любые дома, если это необходимо в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан». Таким образом, регионы получат право самостоятельно создавать и реализовывать программы, аналогичные московской программе реновации жилья.

При этом, по аналогии с московской программой, решение о сносе дома и включении его в региональную программу может быть принято только если за него проголосуют не менее двух третей собственников и арендаторов жилья. За снесенное жилье предлагается предоставлять жильцам равноценное жилье в этом же районе, либо денежную компенсацию.

Исключить дом из местной программы реновации можно будет третью голосов жителей.

Новый законопроект предусматривает, что на реализацию местных программ обновления жилья не потребуется затрат из федерального бюджета, финансирование местные власти должны будут найти самостоятельно, в том числе привлекая инвесторов через аукционы.


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Теги: 
Госдума  законопроекты  снос  реновация 

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