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В России     28.10.2020 22:14

Запрещено брать животных на пляжи в России с 2021 года

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Теги:  Россия  животные  МЧС  пляжи  запрет 

28 октября. Mossovetinfo.ru - С 2021 года в России запрещено брать животных на пляжи. Это следует из Единых требований к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах. утвердил глава МЧС России Евгений Зиничев. Приказ, утвержденный главой МЧС России Евгением Зиничевым опубликован в среду, 28 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с пунктом 4.2.7. Правил, посетителям пляжей запрещено приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей.

Правила пользования пляжами в Российской Федерации с 2021 года запрещают находиться на пляжах в зоне купания любым маломерным судам, кроме спасательных.

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Теги: 
Россия  животные  МЧС  пляжи  запрет 

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