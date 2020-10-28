Запрещено брать животных на пляжи в России с 2021 года

28 октября. Mossovetinfo.ru - С 2021 года в России запрещено брать животных на пляжи. Это следует из Единых требований к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах. утвердил глава МЧС России Евгений Зиничев. Приказ, утвержденный главой МЧС России Евгением Зиничевым опубликован в среду, 28 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.



В соответствии с пунктом 4.2.7. Правил, посетителям пляжей запрещено приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей.



Правила пользования пляжами в Российской Федерации с 2021 года запрещают находиться на пляжах в зоне купания любым маломерным судам, кроме спасательных.