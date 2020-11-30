30 ноября. Mossovetinfo.ru – В России появился единый информационный номер по вопросам коронавируса. Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.
По номеру 122 можно позвонить в единый колл-центр, который предоставит необходимые информацию. Также человека могут соединить с поликлиникой, скорой и другими службами.
Единая «горячая линия» по вопросам коронавируса уже начала работать в 27 регионах. Скоро номер 122 будет работать уже для всех регионов страны.
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