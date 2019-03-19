Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     19.03.2019 17:11

Зарплаты бюджетников проиндексируют с 1 января 2019 года

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Дмитрий Медведев  Правительство РФ  бюджетники  зарплаты  индексация 

19 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат федеральных служащих и бюджетников, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, с 1 января 2019 года зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3% за счет средств федерального бюджета.

Индексация коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников государственных органов и гражданского персонала воинских частей.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Дмитрий Медведев  Правительство РФ  бюджетники  зарплаты  индексация 

Возврат к списку

Лента новостей

17:11 В России Зарплаты бюджетников проиндексируют с 1 января 2019 года

16:19 В мире Президент Казахстана Назарбаев подал в отставку

15:56 Город (Москва и область) В ходе акции «Час Земли» в Москве отключат подсветку более 2 тысяч объектов

15:13 Власть В Госдуме согласились создать согласительную комиссию по закону о хостелах

14:28 В России Генеральный прокурор потребовал пересмотреть дела об экстремизме

Актуальные материалы

20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка

10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом

10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников

17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта

11:18 Общество Минприроды России просят провести публичное обсуждение изменения границ нацпарка «Лосиный остров»

15:31 Город (Москва и область) Мосгордума утвердила 15 членов Общественной палаты столицы

13:13 Город (Москва и область) Мосгордума увеличила бюджет столицы на 137 миллиардов рублей

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru