19 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат федеральных служащих и бюджетников, документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Согласно распоряжению, с 1 января 2019 года зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3% за счет средств федерального бюджета.



Индексация коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников государственных органов и гражданского персонала воинских частей.