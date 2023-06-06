Заявление Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу

8 июня — Mossovetinfo.ru — Официальные информационные каналы Минобороны РФ распространили Заявление Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в котором сообщается:



"Сегодня в 1.30 ночи на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны.



Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.



На всех четырёх направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел.



В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350-ти человек личного состава. Таким образом специально подготовленные резервные силы противника для осуществления этого прорыва свою задачу не выполнили.



За вчерашние сутки ведения боевых действий, 7-го июня, противником потеряно 945 человек личного состава, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, 3 самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения".