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08.06.2023, 16:07
Заявление Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу
8 июня — Mossovetinfo.ru — Официальные информационные каналы Минобороны РФ распространили Заявление Министра обор...
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06.06.2023, 22:42
От отравления суррогатным алкоголем, сидром, в регионах Поволжья погибли 29 человек и пострадали 90 человек - Минздравы РФ и регионов (обзор)
6 июня — Mossovetinfo.ru — Общее число пострадавших в результате употребления контрафактного сидра в шести региона...
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В России
06.06.2023, 08:00
Восемь танков Leopard уничтожены на южнодонецком направлении российскими войсками - Минобороны РФ
6 июня — Mossovetinfo.ru — "Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1500 украински...