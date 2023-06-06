 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В России     08.06.2023 16:07

Заявление Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Шойгу  Минобороны РФ  заявление  противник  потери 

8 июня — Mossovetinfo.ru — Официальные информационные каналы Минобороны РФ распространили Заявление Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в котором сообщается:

"Сегодня в 1.30 ночи на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны.

Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.

На всех четырёх направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел.

В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350-ти человек личного состава. Таким образом специально подготовленные резервные силы противника для осуществления этого прорыва свою задачу не выполнили.

За вчерашние сутки ведения боевых действий, 7-го июня, противником потеряно 945 человек личного состава, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, 3 самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения".

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Шойгу  Минобороны РФ  заявление  противник  потери 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

16:07 В России Заявление Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу

13:33 Город (Москва и область) Поддержка Собянина Путиным на выборах мэра Москвы очевидна - Песков

13:20 Мнения Взрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса" усложняет продление зерновой сделки - Песков

11:59 Город (Москва и область) Выборы губернатора Московской области назначены на 10 сентября

11:20 В мире 11 пакет санкций против России пока не удалось согласовать послам ЕС — Politico

Актуальные материалы

12:12 Город (Москва и область) Выборы мэра Москвы назначены на 10 сентября 2023 года — Мосгордума

10:58 Общество Применение ДЭГ в Москве 10 сентября 2023 года на выборах мэра будет проводиться на московской платформе - Памфилова

09:38 В России Все восемь беспилотников Киева, атаковавших Москву, поражены — Минобороны

17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП

13:15 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2023 году - онлайн-сервис, Telegram-бот проверки

21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru