 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Власть     10.07.2022 19:59

11 июля в Госдуме рассмотрят предложение о проведении 15 июля внеочередного пленарного заседания

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Госдума  внеочередное 

10 июля. Mossovetinfo.ru – «11 июля состоится внеочередное заседание Совета ГД. Будет рассмотрено предложение о проведении 15 июля внеочередного пленарного заседания», - сообщается на сайте Госдумы.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Госдума  внеочередное 

Возврат к списку

Лента новостей

19:59 Власть 11 июля в Госдуме рассмотрят предложение о проведении 15 июля внеочередного пленарного заседания

19:37 Происшествия Десять человек получили травмы, один – погиб, во время сильной грозы в Москве – Собянин

21:37 В мире Американская политика в отношении Китая отклонилась от верного пути – глава МИД Китая

08:21 Город (Москва и область) В 2022 году Курбан-байрам наступает 9 июля и продлится три дня

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

Актуальные материалы

09:01 Город (Москва и область) С 9 по 10 июля на ВДНХ пройдет фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов»

12:15 В мире 30 июня в качестве шага доброй воли ВС РФ вывели гарнизон с острова Змеиный

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

13:51 Власть Как будет работать новый закон об иноагентах

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru