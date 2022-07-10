11 июля в Госдуме рассмотрят предложение о проведении 15 июля внеочередного пленарного заседания

10 июля. Mossovetinfo.ru – «11 июля состоится внеочередное заседание Совета ГД. Будет рассмотрено предложение о проведении 15 июля внеочередного пленарного заседания», - сообщается на сайте Госдумы.