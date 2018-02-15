Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Власть     15.02.2018 16:03

18,7 млрд руб похищено за два года посредниками при оборонзаказе - Генпрокурор

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Чайка  генпрокурор  прокуратура  коллегия  итоги  оборонзаказ  посредники  хищение  Путин 

15 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, выступая 15 февраля 2018 года в Генеральной прокуратуре Российской Федерации на расширенном заседание коллегии, сообщил что за два года недобросовестные посредники при оборонзаказе причинили ущерб на 18,7 млрд. руб.

«Осуществлялась целенаправленная работа по выявлению и исключению из системы кооперации недобросовестных посредников. За последние два года выявлено более 3,6 тыс. таких фирм, причинивших ущерб оборонным предприятиям на 18,7 млрд. руб. Прокурорами принимались все необходимые меры для его возмещения.
Например, в октябре 2017 г. по нашим материалам возбуждено уголовное дело по факту хищения с использованием 20 подставных организаций 1,5 млрд. руб. бюджетных средств из 4 млрд., выделенных в рамках госпрограммы уничтожения химического оружия», - сказал Ю.Чайка.

В расширенном заседании коллегии по итогам работы органов прокуратуры в 2017 году и задачам по укреплению законности и правопорядка в 2018 году принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Чайка  генпрокурор  прокуратура  коллегия  итоги  оборонзаказ  посредники  хищение  Путин 

Возврат к списку

Лента новостей

16:11 Власть За 10 лет численность граждан, находящихся в изоляции от общества, сократилась на треть, - Генпрокурор

16:03 Власть 18,7 млрд руб похищено за два года посредниками при оборонзаказе - Генпрокурор

15:48 Власть Около 20 млрд руб собранных на капремонт размещены на счетах регоператоров без начисления процентов - Генпрокурор

15:38 Власть Генпрокурор: за 10 лет уровень подростковой преступности снизился в 3 раза

15:07 Общество Сайт Навального заблокирован по требованию Роскомнадзора

Актуальные материалы

19:01 Общество Марш Немцова 25 февраля согласован городскими властями

14:06 Город (Москва и область) Губернатор Подмосковья поручил в 2018 году внедрить систему раздельного сбора мусора

17:15 Происшествия Крушение самолета Ан-148 рейса № 703 сообщением: Домодедово – Орск – ОБЗОР

12:26 Мнения Решение суда заблокировать ролик «по Дерипаске» Навальный считает «актом цензуры» и призывает везде распространять ролик

08:36 Город (Москва и область) С 9 февраля на 25 площадках в Москве и 40 ярмарках в Подмосковье стартует Масленица – обзор

21:11 Город (Москва и область) В поселке станции Внуково власти Москвы изымают для госнужд жилье в пяти многоквартирных домах в целях реконструкции автодороги

13:14 Город (Москва и область) ЦИК России признал незаконным и отменил решение Мособлизбиркома о назначении «школьного референдума»

12:56 Другое Лидеры по надежности среди автомобилей 2003–2008 года выпуска – рейтинг CarPrice

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru