18,7 млрд руб похищено за два года посредниками при оборонзаказе - Генпрокурор

15 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, выступая 15 февраля 2018 года в Генеральной прокуратуре Российской Федерации на расширенном заседание коллегии, сообщил что за два года недобросовестные посредники при оборонзаказе причинили ущерб на 18,7 млрд. руб.



«Осуществлялась целенаправленная работа по выявлению и исключению из системы кооперации недобросовестных посредников. За последние два года выявлено более 3,6 тыс. таких фирм, причинивших ущерб оборонным предприятиям на 18,7 млрд. руб. Прокурорами принимались все необходимые меры для его возмещения.

Например, в октябре 2017 г. по нашим материалам возбуждено уголовное дело по факту хищения с использованием 20 подставных организаций 1,5 млрд. руб. бюджетных средств из 4 млрд., выделенных в рамках госпрограммы уничтожения химического оружия», - сказал Ю.Чайка.



В расширенном заседании коллегии по итогам работы органов прокуратуры в 2017 году и задачам по укреплению законности и правопорядка в 2018 году принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин.