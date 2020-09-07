31,8 млрд рублей израсходовал Депздрав Москвы на предотвращение распространения коронавируса в первом полугодии

7 сентября. Mossovetinfo.ru – По состоянию на 1 июля Департаменту здравоохранения города Москвы на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции, предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму 31 892 569,2 тыс. рублей. Об этом сообщает Контрольно-счетная палата Москвы (КСП) по итогам мониторинга исполнения бюджета города Москвы, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда города Москвы и социально-экономической ситуации в городе Москве за январь-июнь 2020 года. Материал имеется в распоряжении ИА МОССОВЕТ.



Их этих средств направлено "на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (с подтвержденным диагнозом или подозрением на него), из резервного фонда Правительства Российской Федерации – 7 291 048,9 тыс. рублей, из бюджета города Москвы – 5 344 428,1 тыс. рублей". В том числе направлено "медицинским работникам, участвовавшим в оказании медицинской помощи в стационарных условиях, – 3 444 428,1 тыс. рублей, сотрудникам выездных бригад Центра экстренной медпомощи, Скорой медицинской помощи за счет средств резервного фонда города Москвы – 30 000,0 тыс. рублей и 1 870 000,0 тыс. рублей соответственно", - сообщает КСП Москвы.



Материалы Мониторинга представлены мэру Москвы Сергею Собяину и Московской городской думе. Информация приведена по состоянию на 02.09.2020.



По данным мониторинга среднемесячная начисленная заработная плата работников государственных учреждений социальной сферы в городе Москве за январь - июнь 2020 года в учреждениях, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы, – 87 951,5 рубля (увеличение на 10,4 процента).

В то же время в учреждениях, подведомственных ДТиСЗН среднемесячная начисленная заработная плата, – 44 989,5 рубля (уменьшение в 2,2 раза).



Заработная плата работников учреждений здравоохранения Департамента здравоохранения города Москвы составила 105 062,8 рубля (увеличение на 12,8 процента). Заработная плата работников учреждений ДТиСЗН составила 91 071,6 рубля (увеличение на 13,9 процента),