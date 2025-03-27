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Власть     08.04.2025 14:13

47 террористической направленности предотвращено с начала года – ФСБ, НАК

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Теги:  НАК  ФСБ  Бортников  заседание  молодежь  подростки 

8 апреля — Mossovetinfo.ru — За последние три года задержано более 2,5 тысяч молодых людей, попавших под влияние экстремистских и террористических организаций Украины, с начала 2025 года предотвращено 47 преступлений террористической направленности, подготовка большинства из которых осуществлялась с участием подростков. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитета со ссылкой на информацию Директора ФСБ России А.В. Бортникова под руководством которого, как председателя Национального антитеррористического комитета, в Москве прошло совещание НАК рассмотревшее вопрос совершенствования системы подготовки профильных специалистов к решению задач в сфере противодействия распространению идеологии терроризма и идей неонацизма в молодёжной среде.

«Силовыми структурами с начала 2025 года предотвращено 47 преступлений террористической направленности, подготовка большинства из которых осуществлялась с участием подростков. Всего за последние три года задержано более 2,5 тысяч молодых людей, подпавших под влияние украинских неонацистов и террористических организаций, в том числе «Колумбайн» и «Маньяки Культ Убийц»«, - сказал в ходе совещания Александр Бортников.

( СПРАВКА: Решением Верховного суда РФ от 2 февраля 2022 г. движение «Колумбайн» признано террористическим. Его деятельность в России запрещена. Решением Верховного суда РФ от 16 марта 2023 г. международное движение «Маньяки: культ убийц» признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.)

Также в ходе заседания Александр Бортников отметил, что в условиях проведения специальной военной операции и сохраняющейся активности международных террористических организаций возрастают угрозы, связанные с распространением в молодежной среде идеологии терроризма и неонацизма, что приводит к вовлечению отдельных ее представителей в террористическую и экстремистскую деятельность.

По результатам заседания выработаны дополнительные меры по защите молодежи от влияния деструктивных идеологий и определены приоритетные задачи по совершенствованию системы подготовки специалистов в сфере профилактики терроризма.

В конце марта 2025 года МВД РФ объявило в розыск украинца Ярослава Овсюка, склонявшего российских школьников к совершению терактов, следует из базы розыска ведомства. Овсюк Ярослав, 23.10.2005. Основание для розыска: разыскивается по статье УК, - значится в базе.

Большинство преступлений, планируемых под влиянием запрещенного в РФ террористического движения «Колумбайн», предотвращается еще на этапе подготовки, но число таких преступлений растет. Об этом в конце мая 2004 года сообщил ТАСС на форуме «Антитеррор» официальный представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский. Также сообщалось, со ссылкой на распространенную ранее МВД РФ информацию, что правоохранительные органы в 2023 году зарегистрировали 15 происшествий в учебных заведениях 12 регионов России, совершенных под влиянием «Колумбайна».

В марте 2024 года Центральный окружной военный суд в Уфе отправил на 5,5 лет в колонию девушку из Башкирии за участие и распространение идеологии запрещенного в России террористического движения «Колумбайн», сообщил суд. В суде отметили, что при назначении наказания суд учел несовершеннолетний возраст девушки как смягчающее обстоятельство. Санкции статей УК РФ, в которых ее признали виновной, предусматривают до 20 лет лишения свободы и крупный штраф.

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Теги: 
НАК  ФСБ  Бортников  заседание  молодежь  подростки 

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