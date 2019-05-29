5 июня будет рассмотрено постановление о назначении выборов в Мосгордуму

29 мая, Mossovetinfo.ru – 5 июня на заседании столичного парламента будет рассмотрено постановление о назначении выборов в Мосгордуму (МГД). Об этом сообщил председатель МГД Алексей Шапошников.



«В Московскую городскую Думу внесён проект постановления о назначении выборов депутатов Мосгордумы седьмого созыва на 8 сентября текущего года», - сообщил А.Шапошников.

«Документ будет рассмотрен на заседании столичного парламента в следующую среду, 5 июня», - уточнил председатель МГД.



В Единый день голосования 8 сентября будут избраны депутаты по 45 одномандатным округам.