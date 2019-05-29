19:16 Власть 5 июня будет рассмотрено постановление о назначении выборов в Мосгордуму
16:47 Город (Москва и область) Интеграция МЦК с МЖД завершится ко Дню города
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12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье
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11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона
10:08 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 25 и 26 мая
15:48 Город (Москва и область) Движение на западе Москвы ограничат в связи с закрытием участка Филевской линии метро