Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Власть     29.05.2019 19:16

5 июня будет рассмотрено постановление о назначении выборов в Мосгордуму

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МГД2019  МГД-2019  Мосгордума  выборы 

29 мая, Mossovetinfo.ru – 5 июня на заседании столичного парламента будет рассмотрено постановление о назначении выборов в Мосгордуму (МГД). Об этом сообщил председатель МГД Алексей Шапошников.

«В Московскую городскую Думу внесён проект постановления о назначении выборов депутатов Мосгордумы седьмого созыва на 8 сентября текущего года», - сообщил А.Шапошников.
«Документ будет рассмотрен на заседании столичного парламента в следующую среду, 5 июня», - уточнил председатель МГД.

В Единый день голосования 8 сентября будут избраны депутаты по 45 одномандатным округам.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МГД2019  МГД-2019  Мосгордума  выборы 

Возврат к списку

Лента новостей

19:16 Власть 5 июня будет рассмотрено постановление о назначении выборов в Мосгордуму

16:47 Город (Москва и область) Интеграция МЦК с МЖД завершится ко Дню города

16:01 Происшествия Восемь человек спасли пожарные из горящей квартиры на юго-востоке Москвы

15:30 Город (Москва и область) Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет в Москве с 1 по 6 июня

14:41 Другое В Китае презентовали прототип самого быстрого поезда в мире

Актуальные материалы

12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье

10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО

11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона

10:08 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 25 и 26 мая

15:48 Город (Москва и область) Движение на западе Москвы ограничат в связи с закрытием участка Филевской линии метро

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru