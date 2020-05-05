В селекторном совещании принимали участие руководители федеральных органов исполнительной власти и губернаторы регионов.
Среди вопросов, обсуждавшихся на совещании, было введение режима обязательного ношения медицинских масок в общественных местах и расширения продажи защитных масок.
Также обсуждались вопросы тестирования и выявляемости коронавируса, осуществления социальных выплат в связи с пандемией, меры по соблюдению режима самоизоляции в дни майских праздников, вопросы развертывания и оснащения коронавирусных стационаров, выплат медикам и вопросы медицинской помощи по заболеваниям, не связанным с коронавирусом.
«Масочный режим» уже введен в Московской области постановлением губернатора региона Андрея Воробьева. Гражданам до 12 мая строго рекомендуется носить медицинские маски или респираторы при нахождении в местах общего пользования, к которым отнесены объекты торговли, общественный транспорт, продолжающие работать предприятия, медицинские организации. С 12 мая режим ношения масок в общественных местах станет обязательным.
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