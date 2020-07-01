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Власть     01.07.2020 21:55

62,33% москвичей, голосовавших электронно, поддержали поправку в Конституцию

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Теги:  Москва  конституция  поправка  голосование  электронное  дистанционное  за  против 

1 июля, Mossovetinfo.ru - Согласно данным комиссии по онлайн-голосованию в Москве, 62,33% москвичей, которые приняли участие в электронном голосовании, проголосовали «За». Об этом корреспонденту ИА «Моссовет» сообщили в штабе по наблюдению за электронным голосованием. Против поправки проголосовали 37,67% москвичей. Также комиссия сообщила, что «за» проголосовала 601 тысяча 96 человек, а «против» - 363 тысячи 341 человек.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) завершилось накануне, 30 июня, но согласно принятому комиссией регламенту, расшифровка итогов голосования была проведена 1 июля после завершения традиционного голосования на избирательных участках Москвы.

До 1 июля без учета дистанционного электронного голосования в Москве проголосовали около 2,5 миллиона избирателей. Окончательная явка будет обнародована позднее.


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Теги: 
Москва  конституция  поправка  голосование  электронное  дистанционное  за  против 

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