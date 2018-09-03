3 сентября. Mossovetinfo.ru – Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект документа, который позволит болельщикам Евро-2020 приезжать в Россию без оформления виз, проект документа опубликован на официальном сайте кабмина.



Юбилейный Евро-2020 станет уникальным событием, так как впервые пройдет сразу в 12 города и странах Европы. В России матчи Евро-2020 примет Санкт-Петербург.



Законопроект предполагает возможность иностранным болельщикам въезжать в Россию на матчи Евро-2020 без оформления виз, по предъявлению любого документа, удостоверяющего личность. Волонтеры УЕФА (Европейский союз футбольных ассоциаций) смогут въезжать в Россию на основании обычных гуманитарных виз.



Кроме того, законопроект предполагает предоставление болельщикам Евро-2020 права бесплатного проезда в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области на городском наземном транспорте (кроме такси), в метро, на пригородных электричках.