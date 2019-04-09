9 апреля. Mossovetinfo.ru – Будущее России не зависит от санкций и базируется в первую очередь на внутреннем развитии, в том числе с помощью национальных проектов, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного арктического форума.
Президент России отметил, что будущее страны зависит в первую очередь от того, «насколько мы сможем эффективно преобразовывать свою политическую систему, насколько она будет демократичней, насколько она будет выталкивать на поверхность все самые здоровые силы общества, креативную энергию наших граждан».
Также по словам Путина, будущее страны будет зависеть от максимально эффективного использования внутренних ресурсов экономики. Президент России отметил, что примером эффективного использования внутренних ресурсов экономики является импортозамещение, в которое только за прошлый год было вложено порядка 600 миллиардов рублей и которое эффективно работает. Путин отметил, что в России замечательные наука и образование, которые необходимо поддерживать и двигать вперед, в том числе при реализации национальных проектов.
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