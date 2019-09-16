Бунимович попросил городские СМИ подумать о городе и не искать «шпильки у оппозиции»

16 сентября, Mossovetinfo.ru – Подумать о том, что изменилось в городе и работать для города, а не для партии «Единая Россия», попросил журналистов в понедельник на пресс-конференции в «Интерфакс» заслуженный учитель России, член политсовета партии «Яблоко» Евгений Бунимович, избранный депутатом Мосгордумы 7-го созыва по округу 6.



Обращаясь к журналистам городского телеканала «Москва – 24», Евгений Бунимович сказал, что на правах учителя он тоже задаст ряд вопросов.



«У меня вопрос к корреспонденту «Москва-24».

Долго ли вы еще будете думать, что вам надо искать шпильки у оппозиции?

Много ли вы задаете вопросов «Единой России» о том, почему они провалились?

Много ли вы задаете вопросов «Единой России»? Хоть один раз спросили,

почему они от «Единой России» не вышли на выборы?

Вы спросили хотя бы одного депутата, почему он провалился (на выборах)?

Что же вы продолжаете работать в прежней парадигме?

Разве вы не заметили, что в городе что-то изменилось?

Вы называетесь «Москва – 24», а не «Единая Россия – 24»!

Подумайте об этом и подумайте о своем будущем, и о будущем города», - сказал Бунимович, обращаясь к корреспонденту «Москва -24» и в его лице к другим городским СМИ.



В пресс-конференции на тему: «Итоги выборов и план работы фракции "Яблоко" в Московской городской Думе» приняли участие все четверо избранных депутатами членов партии:

Беседина Дарья - депутат Мосгордумы, архитектор;

Бунимович Евгений - депутат Мосгордумы, заслуженный учитель России, член Федерального политкомитета партии;

Круглов Максим - депутат Мосгордумы, эксперт Центра антикоррупционной политики партии;

Митрохин Сергей - депутат Мосгордумы, руководитель Центра правовой помощи "Столица", член Федерального политкомитета партии.



Также в пресс-конференции принял участие руководитель избирательного штаба партии Николай Рыбаков.



Это самая многочисленная фракция за всю историю участия «Яблока» в выборах в Москве. Другие подробности с этой пресс-конференции последуют.





