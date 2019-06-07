Другие материалы
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Власть
17.06.2019, 12:03
Бывший посол России в Белоруссии Бабич назначен заместителем главы Минэкономразвития
17 июня. Mossovetinfo.ru – Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития России, соответствующий указ опубликован на официальном портале право...
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Власть
13.06.2019, 14:00
Путин освободил от должности двух генералов МВД в связи с делом Голунова
13 июня. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО сто...
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Власть
07.06.2019, 16:50
Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотров
7 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей, закон опубликован на официальном портале правовой информации. Нов...