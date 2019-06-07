17 июня. Mossovetinfo.ru – Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития России, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.



В конце апреля Бабич был освобожден от должности российского посла в Белоруссии, на эту должность был назначен Дмитрий Мезенцев. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле довольны работой Бабича на посту посла в Белоруссии, а его отставка является кадровым решением «принятым в соответствии с целесообразностью».