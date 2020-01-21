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Власть     21.01.2020 16:12

Дегтев уволен с поста главы департамента города Москвы по конкурентной политике, его сменил Щербаков

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Теги:  Геннадий Дегтев  департаменты  Иван Щербаков  распоряжения  Сергей Собянин  Собянин  Дегтев  Щербаков 

21 января. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин уволил Геннадия Дегтева с поста руководителя департамента Москвы по конкурентной политике. 59-летний Дегтев покидает пост в связи с переходом на другую работу. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Другим распоряжением Собянин назначил руководителем департамента Ивана Щербакова, который с 2015 года занимал должность заместителя главы департамента городского имущества города Москвы.

Геннадий Дегтев работает в органах городской власти с 1990 года. С 2006 года был бессменным руководителем департамента города Москвы по конкурентной политике.

Иван Щербаков родился в Казани в 1981 году. В 2004 году с отличием закончил Финансовую Академию при Правительстве Российской Федерации, в 2011 году закончил Казанский университет.

Работал в администрации Казани и Казанской городской думе, затем в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан. С 2012 года начал работать в департаменте земельных ресурсов Москвы, с 2013 года – в департаменте городского имущества Москвы. С 2015 года по настоящий момент – заместитель главы департамента.


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Теги: 
Геннадий Дегтев  департаменты  Иван Щербаков  распоряжения  Сергей Собянин  Собянин  Дегтев  Щербаков 

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