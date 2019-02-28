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Власть     28.02.2019 13:39

Деньги после перерасчета пенсий неработающим пенсионерам выплатят до 1 июля - Медведев

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Теги:  Дмитрий Медведев  Правительство РФ  пенсии  индексация 

28 февраля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает, что Госдума уже в весеннюю сессию примет поправки в закон, которые увеличат размер пенсий неработающим пенсионерам, после чего будет произведен перерасчет с 1 января текущего года, а деньги выплатят пенсионерам до 1 июля, об этом Медведев заявил на заседании правительства в четверг.

Согласно действующему законодательству, размер пенсий не должен быть ниже прожиточного минимума в регионе. Однако, в настоящий момент этот уровень часто достигается именно за счет социальных выплат. Предлагаемые поправки в законодательство меняют этот порядок – вначале устанавливаются размер социальных доплат, поднимающих пенсию на уровень прожиточного минимума, и только после этого происходит индексация пенсии.

Таким образом, ежегодные доходы пенсионеров будут превышать прожиточный минимум на ежегодный размер индексации пенсии и на размер ежегодной единовременной выплаты.


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Теги: 
Дмитрий Медведев  Правительство РФ  пенсии  индексация 

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