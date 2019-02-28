28 февраля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает, что Госдума уже в весеннюю сессию примет поправки в закон, которые увеличат размер пенсий неработающим пенсионерам, после чего будет произведен перерасчет с 1 января текущего года, а деньги выплатят пенсионерам до 1 июля, об этом Медведев заявил на заседании правительства в четверг.



Согласно действующему законодательству, размер пенсий не должен быть ниже прожиточного минимума в регионе. Однако, в настоящий момент этот уровень часто достигается именно за счет социальных выплат. Предлагаемые поправки в законодательство меняют этот порядок – вначале устанавливаются размер социальных доплат, поднимающих пенсию на уровень прожиточного минимума, и только после этого происходит индексация пенсии.



Таким образом, ежегодные доходы пенсионеров будут превышать прожиточный минимум на ежегодный размер индексации пенсии и на размер ежегодной единовременной выплаты.