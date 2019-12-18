18 декабря. Mossovetinfo.ru – Для стабильного развития Москвы регулярно приходится принимать спорные и непопулярные решения, эффект от которых проявляется лишь через некоторое время, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом о деятельности столичного правительства перед депутатами Мосгордумы.



«Мы выбираем между спокойствием и движением. Мы хотим, чтобы все было тихо и спокойно. Но так не получится. Иначе мы будем отставать. Город - живой организм, который развивается и становится моложе», - сказал мэр Москвы.



Собянин отметил, что можно заниматься популизмом, а можно принимать сложные, конфликтные решения. Властям города регулярно приходится делать непростой выбор.



Мэр Москвы также заявил, что задача властей города – «создание лучшего города Земли для нынешних и будущих поколений» и подчеркнул, что это «не громкий лозунг, а руководство к действию».