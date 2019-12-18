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Власть     18.12.2019 14:44

Для развития Москвы необходимо принимать непопулярные решения - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  правительство Москвы  Мосгордума 

18 декабря. Mossovetinfo.ru – Для стабильного развития Москвы регулярно приходится принимать спорные и непопулярные решения, эффект от которых проявляется лишь через некоторое время, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом о деятельности столичного правительства перед депутатами Мосгордумы.

«Мы выбираем между спокойствием и движением. Мы хотим, чтобы все было тихо и спокойно. Но так не получится. Иначе мы будем отставать. Город - живой организм, который развивается и становится моложе», - сказал мэр Москвы.

Собянин отметил, что можно заниматься популизмом, а можно принимать сложные, конфликтные решения. Властям города регулярно приходится делать непростой выбор.

Мэр Москвы также заявил, что задача властей города – «создание лучшего города Земли для нынешних и будущих поколений» и подчеркнул, что это «не громкий лозунг, а руководство к действию».


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Карта места

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Теги: 
Сергей Собянин  правительство Москвы  Мосгордума 

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