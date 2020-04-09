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Власть     09.04.2020 13:22

До конца недели кабмин подготовит все новые решения по борьбе с коронавирусом

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Теги:  Михаил Мишустин  Правительство РФ  поручения  коронавирус 

9 апреля. Mossovetinfo.ru – Правительство России до конца недели подготовит все новые решения по борьбе с коронавирусом, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В самое ближайшее время, уже до конца этой недели мы подготовим все необходимые решения», - заявил Мишустин в ходе заседания правительства.

Поручения разработать новые меры по борьбе с коронавирусом, по поддержке граждан и бизнеса правительству дал президент России Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами в среду, 8 июля.



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Теги: 
Михаил Мишустин  Правительство РФ  поручения  коронавирус 

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