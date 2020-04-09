9 апреля. Mossovetinfo.ru – Правительство России до конца недели подготовит все новые решения по борьбе с коронавирусом, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.



«В самое ближайшее время, уже до конца этой недели мы подготовим все необходимые решения», - заявил Мишустин в ходе заседания правительства.



Поручения разработать новые меры по борьбе с коронавирусом, по поддержке граждан и бизнеса правительству дал президент России Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами в среду, 8 июля.