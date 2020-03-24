24 марта. Mossovetinfo.ru – До конца текущей недели в Москве будут делать по 13 тысяч тестов на коронавирус ежеденевно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента России Владимира Путина.
По словам Собянина, за вчерашний день в Москве было сделано 3 тысячи тестов. Мэр Москвы также сообщил, что в московских больницах испытывают различные тест-системы, в том числе зарубежного производства.
Всего в Москве на 24 марта выявлено 290 случаев заражения коронавирусом. Отделения для пациентов с подозрением на коронавирус открыты в семи московских больницах.
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